Bordighera, la bambina trovata morta sarebbe stata trasportata già cadavere

Bordighera (Imperia) – La piccola Beatrice sarebbe stata già morta quando è stata trasportata dalla casa del compagno della madre, Manuela Aiello, 43 anni, indagata per omicidio preterintenzionale, e la sua abitazione di Montenero, a Bordighera.

Lo sospetta il magistrato che segue l’indagine sulla morte della piccola di appena due anni che, secondo le ipotesi investigative, sarebbe morta nella notte tra l’8 e il 8 febbraio per le conseguenze delle lesioni causate da percosse ripetute e violente e poi la mamma l’avrebbe caricata in macchina già cadavere, insieme alle altre due figlie di 9 e 10 anni, e la avrebbe portata a casa sua per poi chiamare il 118 e simulare di essersi svegliata ritrovando la figlia morta nel suo lettino.

Una ricostruzione supportata da testimonianze e dalle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso gli spostanenti della donna e delle figlie, nelle ore precedenti alla tragedia.

A partire dal fatto che la donna avrebbe mentito dicendo di essersi appena risvegliata quando ha trovato la figlioletta morta.

Probabilmente, invece, la piccola era già deceduta nell’abitazione del compagno, anch’esso indagato per l’omicidio ma che, secondo gli inquirenti, non avrebbe ucciso la piccola.

L’autopsia prevista per domani, lunedì 16 febbraio, sul corpo della piccola, potrebbe dire molto sull’orario del decesso e sulle vere cause di una morte terribile e inspiegabile al momento.

Anche l’arrivo dei RIS nelle abitazioni della madre e del compagno potrà fornire elementi utili alla ricostruzione di quanto avvenuto.