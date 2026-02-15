Caos Autostrade, code e disagi nonostante gli annunci di riduzione cantieri

Genova – Ancora proteste e polemiche dopo la mattinata di caos sulle autostrade della Liguria, tra partenze e rientri, incidenti e cantieri annunciati “in calo ed invece ben presenti sui percorsi autostradali più trafficati.

Questa mattina si sono registrati sino a 6 chilometri di coda, sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Genva Nervi e Recco a causa di un cantiere presente in direzione Livorno e che causa un restringimento di carreggiata.

Pesanti i disagi per automobilisti e trasportatori soprattutto all’uscita del casello di Genova Nervi.

Code e proteste anche sull’autostrada A7 Genova – Milano e sempre a causa di cantieeri che restringono la carreggiata sia in direzione mare che verso Nord.

Code si sono verificate tra Bolzaneto e Busalla, in direzione Nord ma anche rallentamenti nella direzione mare e sempre a causa di un restringimento di carreggiata che interessa il tratto ormai dalla scorsa estate.

Automobilisti e trasportatori continuano a chiedere risarcimenti seri, a partire dalla gratuità dell’autostrada, nei tratti interessati dai lavori, per l’intera durata degli stessi, per incentivare la fine dei lavori che interessa le autostrade ormai da anni, con cantieri senza fine e dove si ha l’impressione che non lavori proprio nessuno.