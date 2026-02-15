domenica 15 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaSavona, sfregiato per strada in via XX settembre
Notizie LiguriaSavonaCronacaNotizie in evidenza

Savona, sfregiato per strada in via XX settembre

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteSavona – Ancora violenza, nella notte, nel centro cittadino dove, la scorsa notte, un 50enne è stato ferito al volto con un’arma da taglio o dal coccio di una bottiglia in circostanze antora tutte da chiarire.
L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte tra via XX Settembre e via Luigi Corsi.
Qui l’uomo, forse al culmine di una lite, sarebbe stato ferito al volto da una coltellata o con i cocci di un bottiglia in vetro.
Sanguinante e dolorante è stato soccorso dai militi della Croce Bianca che lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo dove l’uomo è stato medicato e gli sono stati messi alcuni punti di sutura.
Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno iniziato a raccogliere gli elementi utili a ricostruire la vicenda ma soprattutto ad identificare l’autore del ferimento per poterlo assicurare alla Giustizia.
L’ennesima aggressione, intanto, aumenta la paura e la preoccupazione di chi vive e lavora in città e chiede più sicurezza.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
bordighera casa bambina morta

Bambina morta in casa a Bordighera, i sospetti restano sulla madre

Cronaca
meteo Liguria domenica 15 febbraio 2025

Meteo Liguria, temporaneo miglioramento con il ritorno del sole

Cronaca
Nico Scida

Genova, indagini sulla morte dell’imprenditore Nico Scida

Cronaca
Autobus Amt 35 Genova

Genova, crisi AMT, Comune, Città Metropolitana e Regione confermano impegno

Cronaca