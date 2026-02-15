Savona, sfregiato per strada in via XX settembre

Savona – Ancora violenza, nella notte, nel centro cittadino dove, la scorsa notte, un 50enne è stato ferito al volto con un’arma da taglio o dal coccio di una bottiglia in circostanze antora tutte da chiarire.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte tra via XX Settembre e via Luigi Corsi.

Qui l’uomo, forse al culmine di una lite, sarebbe stato ferito al volto da una coltellata o con i cocci di un bottiglia in vetro.

Sanguinante e dolorante è stato soccorso dai militi della Croce Bianca che lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo dove l’uomo è stato medicato e gli sono stati messi alcuni punti di sutura.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno iniziato a raccogliere gli elementi utili a ricostruire la vicenda ma soprattutto ad identificare l’autore del ferimento per poterlo assicurare alla Giustizia.

L’ennesima aggressione, intanto, aumenta la paura e la preoccupazione di chi vive e lavora in città e chiede più sicurezza.

