Albisola Superiore, violenta lite sul lavoro: un uomo finisce all’ospedale

Albisola Superiore (Savona) – Una lite sul lavoro che è rapidamente degenerata in un’aggressione è avvenuta questa mattina nei pressi di un palazzo situato ad Albisola Superiore, dove sono in corso dei lavori.

L’iniziale diverbio sarebbe nato tra due uomini, con il più giovane – di circa 40 anni – che ha iniziato a colpire con violenti pugni l’altro – di circa 60 anni – causandogli alcune ferite al volto e al corpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarlo in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Paolo di Savona.

In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

