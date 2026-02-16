Caos Autostrade, incidenti e cantieri: inizio di settimana tra code e disagi

Genova – Come spesso accade, anche questa settimana è iniziata all’insegna delle code lungo il nodo autostradale genovese.

La situazione più critica si è registrata in A7, dove si è verificato un tamponamento tra alcune auto in prossimità di una delle aree cantiere presenti nel tratto tra Genova e Serravalle Scrivia. É accaduto nel tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla, con code che hanno raggiunto i cinque chilometri di lunghezza (la situazione appare ora in graduale miglioramento e non si registrano persone rimaste ferite in modo grave). In direzione opposta, verso nord, si segnalano due chilometri di coda nel tratto tra il casello di Genova Bolzaneto e quello di Busalla.

Passando in A10 si segnalano quattro chilometri di coda tra Arenzano e Genova Pra’, in direzione del capoluogo. Sempre in direzione Genova, presenti due chilometri di coda in A12 tra Rapallo e Recco a causa dei lavori presenti sulla tratta.

