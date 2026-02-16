Genova – Un uomo di 40 anni è stato accoltellato ieri sera in un appartamento situato a Priaruggia, nel quartiere di Quarto. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, che l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.
L’allarme è stato lanciato dal fratello dell’aggressore, che si sarebbe recato presso la caserma dei carabinieri raccontando che il proprio congiunto gli aveva detto di aver ucciso un uomo in un appartamento a Quarto. I carabinieri si sono recati sul posto e hanno trovato il ferito riverso a terra in gravi condizioni.
L’uomo, prima del trasporto all’ospedale, ha fornito le informazioni necessarie ad identificare i propri aggressori. I due, un 37enne e una giovane minorenne, sono stati rintracciati e fermati nei pressi di un bar al Lagaccio. L’uomo aveva ancora addosso vestiti sporchi di sangue e il cellulare della vittima.
Nei suoi confronti è scattato l’arresto per tentato omicidio e rapina, mentre la giovane è stata deferita e affidata ai servizi sociali. Proseguono le indagini per fari luce su quanto accaduto e per chiarire il movente dell’aggressione.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Genova, accoltellamento a Priaruggia: fermati un 37enne e una minorenne
Genova – Un uomo di 40 anni è stato accoltellato ieri sera in un appartamento situato a Priaruggia, nel quartiere di Quarto. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, che l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.