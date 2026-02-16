Genova, ancora indagini sulla morte di Nico Scida precipitato dalle scale

Genova – Arriveranno quasi certamente dall’autopsia gli elementi utili a chiarire le circostanze del decesso di Nico Scida, l’imprenditore di 52 anni, molto noto nell’ambiente della ristorazione e dei locali, trovato morto nell’androne di un palazzo di via Ceccardi, precipitato dalla tromba delle scale.

Gli esami medico legali chiariranno se sul corpo sono presenti segni di violenza o che possano far pensare a circostanze diverse da un malore o dalla drammatica decisione di un gesto estremo che possano spiegare la caduta.

L’uomo non abitava nel palazzo di via Ceccardi in cui è stato trovato ormai morto e non aveva interessi nel palazzo e questa è già una stranezza che gli inquirenti intendono chiarire.

Inoltre l’uomo non avrebbe lasciato messaggi o comunicazioni che possano far pensare ad un gesto estremo.

Nico Scida era impegnato nel lavoro e in diverse attività e non risulterebbero particolari difficoltà economiche o di salute.

Gli inquirenti stanno ascoltando familiari e amici per cercare di ricostruire le ultime ore dell’uomo e se vi possano essere motivi che possano far pensare alla decisione di togliersi la vita.

L’autopsia potrebbe invece rivelare se l’uomo sia caduto vittima di un improvviso malore che lo ha fatto tragicamente cadere e precipitare o se, ancora, può essere stato “fatto cadere” nel corso di una aggressione.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]