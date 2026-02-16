Genova, proseguono le indagini per la morte di Nico Scida: domani l’autopsia

Genova – Proseguono le indagini sulla morte di Nico Scida, l’imprenditore di 52 anni morto dopo una caduta di diversi metri avvenuta venerdì mattina nell’androne di un palazzo in via Ceccardi.

Domani verrà svolta l’autopsia che dovrebbe aiutare a fare chiarezza su quanto successo e verificare se le ferite riportare a seguito dell’impatto siano riconducibili con una caduta accidentale, autonoma o causata da un’altra persona.

Sono molti i punti oscuri della vicenda. In primis, non è ancora stato chiarito il motivo per cui l’uomo si trovasse proprio all’interno di quel palazzo del centro città, che risulta ben distante dalla sua abitazione e dal suo luogo di lavoro e con lui non è stato riscontrato alcun collegamento diretto.

La caduta sarebbe avvenuta pochi minuti dopo le ore 8, all’incirca quando lo stesso Scida sarebbe stato visto attraversare la strada proprio in via Ceccardi.

