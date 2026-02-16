Genova – É stato sottoposto ad un intervento chirurgico di quattro ore che è terminato alle ore 5 di questa mattina l’uomo di 40 anni accoltellato ieri sera in casa a Priaruggia, nel quartiere genovese di Quarto.
La vittima ha riportato delle profonde ferite al torace, al collo e ad un polso. L’uomo si trova adesso ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione Cardiovascolare dell’ospedale, le sue condizioni sarebbero buone.
Dopo il ritrovamento del ferito in gravi condizioni riverso all’interno dell’appartamento, sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri.
Era stato lo stesso 40enne a fornire dettagli utili ad individuare i propri aggressori, un 37enne e una minorenne, che sono stati raggiunti e arrestati in un bar al Lagaccio.
L’uomo aveva addosso il cellulare della vittima e i vestiti ancora sporchi di sangue. Indagini in corso per ricostruire quanto successo.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Genova, sottoposto ad un intervento di 4 ore l’uomo accoltellato a Priaruggia
Genova – É stato sottoposto ad un intervento chirurgico di quattro ore che è terminato alle ore 5 di questa mattina l’uomo di 40 anni accoltellato ieri sera in casa a Priaruggia, nel quartiere genovese di Quarto.