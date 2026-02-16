lunedì 16 Febbraio 2026
Olimpiadi Milano Cortina, medaglia d’argento per il genovese Lorenzo Sommariva

Redazione Liguria
0
Michela Moioli Lorenzo Sommariva
foto IG @olympics

Genova – Quella di ieri è stata una domenica storica per lo sport italiano, che ha trionfato alle Olimpiadi di Milano e Cortina salendo sul gradino più alto del podio con Federica Brignone e Lisa Vittozzi. Ma è stata una giornata storica anche per lo sport genovese, che ha visto Lorenzo Sommariva vincere la medaglia d’argento nello snowboard cross a squadre misto insieme alla campionessa Michela Moioli.
Lo snowboarder genovese ha concluso la sua manche in finale al terzo posto, con Moioli che è salita poi fino in seconda posizione.
“Anche Genova brilla d’argento alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, grazie alla splendida medaglia conquistata dal nostro concittadino Lorenzo Sommariva nello snowboard cross a squadre misto, in una gara entusiasmante assieme alla fantastica Michela Moioli. Un grande orgoglio per tutta Genova. Lorenzo, ti aspettiamo a Palazzo Tursi per ammirare la medaglia!”, sono stati i complimenti della sindaca del capoluogo, Silvia Salis.
——————————————————————————————————
