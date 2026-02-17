Diano Marina, ritrovata Giulia, la 15enne scomparsa da ieri

Diano Marina (Imperia) – Si sono concluse con un lieto fine le ricerche di Giulia, la ragazza di 15 anni che era scomparsa da ieri a Diano Marina.

A lanciare l’allarme erano stati gli stessi familiari, che avevano presentato denuncia ai carabinieri di Imperia e avevano condiviso la sua foto e alcune informazioni sui social: “Buongiorno – scriveva la sorella -, ieri mia sorella Giulia di 15 anni si è allontanata da casa senza telefono e con la febbre, non riusciamo più a trovarla. Se la vedete per favore avvisate le forze dell’ordine. Grazie”.

I militari dell’arma hanno dato il via alle ricerche visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Nelle scorse ore la giovane è stata ritrovata dagli stessi carabinieri. É in buone condizioni di salute.

