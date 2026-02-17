Genova, furto con spaccata in un locale a Sampierdarena: arrestato un uomo

Genova – Un uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia locale per un furto con spaccata in un negozio di Sampierdarena.

L’allarme è stato inizialmente lanciato da un agente addetto alle telecamere di sorveglianza, che ha riconosciuto il soggetto – noto per alcuni precedenti di questo tipo – che saliva sul bus con fare sospetto per scendere poi a Sampierdarena.

Una pattuglia ha cercato di rintracciarlo in zona, arrivando davanti al locale in questione e trovando la vetrina sfondata. Pochi secondi dopo, lo stesso malvivente usciva con un borsone pieno di bevande alcoliche e un barattolo per le mance.

Gli agenti l’hanno fermato, arrestato in flagranza di reato e trasferito in carcere a Marassi: dovrà rispondere dell’accuso di tentato furto aggravato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]