martedì 17 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, incidente a Cornigliano: una donna all'ospedale
Notizie LiguriaGenovaCronacaCornigliano

Genova, incidente a Cornigliano: una donna all’ospedale

Redazione Liguria
0

AmbulanzaGenova – Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sul ponte di Cornigliano, lungo la carreggiata che viaggia in direzione di Sampierdarena.
A scontrarsi sono state una macchina e una moto venute a contatto per cause ancora da verificare. Ad avere la peggio la donna a bordo del mezzo a due ruote, che è stata sbalzata sull’asfalto e ha riportato contusioni e ferite.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarla in codice giallo all’ospedale Villa Scassi. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
Inoltre, sono giunti sul luogo del sinistro stradale anche gli agenti della polizia locale che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e gestito il traffico che si è creato nella zona. La situazione è adesso sotto controllo.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Carabinieri

Genova, furto con spaccata in un locale a Sampierdarena: arrestato un...

Cronaca
Scontri Genoa Inter (2)

Scontri prima di Genoa-Inter, scattati altri quattro arresti

Cronaca
ambulanza croce verde sestri ponente genova

Genova, investita sulle strisce in Albaro: una donna all’ospedale

Cronaca
Ris Parma bambina morta Bordighera

Bambina trovata morta a Bordighera, oggi l’autopsia e l’arrivo dei RIS

Cronaca