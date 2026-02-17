Genova, incidente a Cornigliano: una donna all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sul ponte di Cornigliano, lungo la carreggiata che viaggia in direzione di Sampierdarena.

A scontrarsi sono state una macchina e una moto venute a contatto per cause ancora da verificare. Ad avere la peggio la donna a bordo del mezzo a due ruote, che è stata sbalzata sull’asfalto e ha riportato contusioni e ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarla in codice giallo all’ospedale Villa Scassi. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Inoltre, sono giunti sul luogo del sinistro stradale anche gli agenti della polizia locale che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e gestito il traffico che si è creato nella zona. La situazione è adesso sotto controllo.

