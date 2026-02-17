Genova, investita sulle strisce in Albaro: una donna all’ospedale

Genova – Una donna è stata investita questa mattina a Genova mentre attraversava la strada in piazza Henry Dunant.

É accaduto pochi minuti dopo le ore 10 e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. La donna, di 67 anni, è stata sbalzata sull’asfalto e ha riportato alcune ferite.

Inizialmente le sue condizioni erano apparse molto serie, poi dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino.

Rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che la 67enne stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta dalla vettura. Illesa la conducente del mezzo e anche il bambino che si trovava a bordo con lei.

