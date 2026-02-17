Genova Pra’, luci abbaglianti al Terminal PSA

Genova – Luci potentissime che dal terminal PSA di Prà illuminano le facciate dei palazzi disturbando il sonno ma anche boschi e campi creando un fastidioso inquinamento luminoso che può influenzareil comportamento degli animali e della Natura in genere.

Le segnalano da tempo i residenti della zona ma ora anche presidente del Municipio VII Ponente, Matteo Frulio ha deciso di “fare luce” sulla questione e in un post pubblicato sui social lancia l’allarme e annuncia che chiederà spiegazioni all’Autorità di Sistema Portuale.

“Questa – scrive sui social Frulio – è la luce che si vede ora da una delle vallate alle spalle di Pra’ e l’effetto spaventoso che illumina anche le case e i boschi più lontani, come se ci fosse la luna piena. L’ultima foto è stata scattata a Palmaro. Da alcuni giorni ci sono queste luci potentissime (che non sono quelle di solito presenti sulla piattaforma). A voi ulteriori commenti. Io domani chiederò spiegazioni anche ad Autorità di Sistema Portuale”.

L’uso di luci potentissime e rivolte verso “i monti”potrebbe essere necessarioper motivi di sicurezza e per permettere al Terminal PSA di operare a pieno regime anche di notte.

Una risposta arriverà veloce e certamenteil presidente Frulio la renderà pubblica ma nel caso sia, appunto, quella delle necessità lavorative, nascerà il consueto dubbio amletico che vede contrapposte le esigenze del lavoro e della produttività e quelle dei Cittadini, residenti, e della Natura.