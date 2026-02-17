Genova, polizia salva anziano ferito sul Monte Gazzo a Sestri Ponente

Genova – Stava passeggiando lungo la strada che conduce al monte Gazzo, a Sestri Ponente, quando ha sentito le richieste di aiuto di una persona che provenivano da una zona boschiva ed ha dato l’allarme.

E’ stato grazie all’intraprendenza di un passante che ieri sera, in via Rollino, è stata evitata una probabile tragedia.

Il passante ha richiamato l’attenzione di una pattuglia della polizia e ha raccontato quanto successo dando il via ai soccorsi.

Gli operatori delle volanti del Commissariato Cornigliano e Sestri si sono addentrati nel luogo indicato, supportati da personale dei Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e militi dell’ambulanza.

Sono state effettuate ricerche ininterrotte partendo dalla zona a valle del Monte Gazzo, lungo i sentieri più battuti, e a salire.

Gli agenti hanno raggiunto un punto impervio nella vegetazione coperto con alcuni rovi dove è stato è stato individuato un uomo del posto di 78anni, dolorante ed in stato confusionale.

Con l’utilizzo degli attrezzi in dotazione ai Vigili del Fuoco e al Soccorso Alpino, l’uomo è stato liberato e gli sono state prestate le prime cure mediche.

Una volta trasportato a valle è stato portato al Villa Scassi per effettuare accertamenti.

Gli agenti hanno poi scoperto che l’anziano, la sera prima, si era recato in quelle zone alla ricerca di erbe selvatiche ma era caduto nella folta vegetazione, senza riuscire più a liberarsi ed aveva passato la notte all’addiaccio.