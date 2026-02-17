martedì 17 Febbraio 2026
Magliolo, ritrovata l’anziana scomparsa ieri, sta bene

Redazione Liguria
0

disperso nei boschiMagliolo (Savona) – E’ stata ritrovata questa mattina la donna di 88 anni dispersa da ieri nella zona del comune di Magliolo, nel savonese.
La donna è stata ritrovata in buone condizioni di salute nonostante la notte trascorsa all’addiaccio.
Ieri pomeriggio la pensionata è uscita da casa intorno alle 14 e in serata non era ancora tornata alla sua abitazione facendo scattare l’allarme. Parenti e amici si sono messi subito a cercarla ma di lei non si trovava traccia e le ricerche sono state avviate anche da squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del soccorso alpino e speleologico.
Ricerche che sono proseguite tutta la notte in considerazione dell’età della persona e della possibilità che fosse confusa o ferita e che non riuscisse a chiedere aiuto.
Questa mattina le ricerche hanno dato esito e la persona, infreddolita ma in buone condizioni, è stata trasferita in ospedale per le cure del caso e gli accertamenti necessari.

