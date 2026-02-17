Meteo Liguria, ancora una giornata primaverile ma arriva un peggioramento

Ancora una giornata dalle caratteristiche quasi primaverili in Liguria ma un nuovo impulso instabile di matrice Atlantica sta muovendo verso il Nord Italia che raggiungerà tra mercoledì e giovedì portando ancora un nuovo peggiorameno delle condizioni meteo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 17 febbraio 2026:

Giornata caratterizzata da cieli quasi totalmente sereni su tutto il territorio regionale per l’intero periodo.

Locali velature potranno transitare sull’estremo Ponente a partire dalla serata.

Venti moderati o localmente forti da Nord/Nord-Ovest con rinforzi mattutini sulle coste Savonesi e sulle vallate Genovesi.

Mare molto mosso sotto costa e localmente agitato al largo in prima mattinata e in serata.

Generalmente mosso nel corso della giornata, con possibili rinforzi al largo delle coste di Levante.

Temperature generalmente stazionarie; Massime in locale ed ulteriore aumento sulla Riviera di Ponente e nelle vallate del Genovese, ove saranno possibili picchi di +19/+20°C.

Sulla costa attese temperature minime tra +7°C/+15°C e massime tra +14°C/+20°C.

Nell’interno previste temperature minime tra -3°C/+6°C e massime tra +8°C/+16°C.