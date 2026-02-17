Scontri prima di Genoa-Inter, scattati altri quattro arresti

Genova – Altri quattro ultras genoani sono stati arrestati dal personale della Digos a seguito delle ordinanze cautelari agli arresti domiciliari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova in merito agli scontri avvenuti lo scorso dicembre prima di Genoa-Inter. I destinatari sono tutti residenti nel territorio e hanno un’età compresa tra i 22 e i 37 anni.

Secondo quanto ricostruito in queste settimane di indagini, decine di malviventi nelle vesti di tifosi appartenenti alle frange del tifo organizzato rossoblù (con la partecipazione di alcuni ultras napoletani) hanno tentato di assaltare i pullman che trasportavano i tifosi dell’Inter e che erano diretti verso il settore ospiti dello stadio Luigi Ferraris, a circa un’ora dalla sfida poi terminata con il risultato di 2-1 in favore dei nerazzurri.

Solo l’intervento delle forze dell’ordine aveva impedito che le due tifoserie entrassero in contatto. Erano nati dei tafferugli tra gli assalitori e le forze dell’ordine, con il ferimento di alcuni agenti, il blocco momentaneo alla circolazione e l’incendio che aveva coinvolto alcuni mezzi parcheggiati proprio in prossimità del settore ospiti.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]