Maltempo Liguria, torna l’Allerta Gialla per neve nei Settori D ed E

Liguria – Torna il maltempo e la Liguria si prepara a vivere un’altra ondata di freddo, con Arpal che ha diramato l’Allerta Meteo Gialla per neve per i Settori D ed E, l’entroterra di Genova e di Savona.

“Arpal – si legge – emette allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente e di levante (Zone D ed E) dalle 3:00 alle 11:00 di domani, giovedì 19 febbraio.

SCENARIO

L’avvicinamento di una perturbazione atlantica dalla Francia porta dalla serata di oggi, mercoledì 18 febbraio, un rapido peggioramento del tempo sulla Liguria. Sono attese precipitazioni nella notte e al primo mattino di giovedì, in particolare sul centro-levante (zone B, C ed E), e un rinforzo della ventilazione.

PREVISIONE

Nella tarda serata di oggi sono previste piogge e locali rovesci, soprattutto sul centro-levante. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti meridionali su BCE, in ulteriore intensificazione nella notte. Mare molto mosso per onda di libeccio, in temporaneo calo su Centro-Ponente.

Per domani, fino al primo mattino piogge diffuse e rovesci di intensità moderata su BCE con cumulate significative e possibili cumulate puntualmente elevate.

Bassa probabilità di temporali forti o organizzati su BCE a causa di una convergenza dei venti di Scirocco e Tramontana in spostamento dai settori centrali verso levante.

Quota neve in brusco calo su D ed E fino a fondovalle su Valle Stura, Valle Bormida e Valle Scrivia, con interessamento dei tratti autostradali (A26-A7-A6). Spolverate fino a 300-400 metri sull’interno della zona B. Venti settentrionali di burrasca (60-70 km/h) su AB, forti meridionali su C. Il moto ondoso è previsto in aumento, con mare fino ad agitato e mareggiate dalla sera di giovedì.

EFFETTI

Le nevicate fino a fondovalle potranno creare disagi alla viabilità, in particolare sui fondovalle e sui tratti autostradali delle zone D ed E. In situazione di bassa probabilità di temporali forti, sono possibili allagamenti localizzati, piccoli smottamenti e danni puntuali legati alle raffiche di vento”.——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]