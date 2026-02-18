mercoledì 18 Febbraio 2026
Albisola Superiore, rissa per gelosia in strada, ferito un 56enne

Redazione Liguria
0

Savona ospedale San PaoloAlbisola Superiore (Savona) – Migliora, all’ospedale San Paolo di Savona, l’uomo colpito a bastonate, ieri pomeriggio, nel corso di un movimentato episodio avvenuto nel primo pomeriggio in via della Pace.
Secondo le ricostruzioni, ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, due uomini si sono affrontati senza esclusione di colpi, in una lite che sembra sia maturata per motivi di gelosia nei confronti di una donna.
I due si sono affrontati in strada e poi, rapidamente, dalle invettive e gli insulti siè velocemente passati alle vie di fatto e ad avere la peggio è stato un 56enne colpito da diverse bastonate da parte del “rivale”.
Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e il ferito è stato soccorso e poi trasportato in ospedale per accertamenti.
I medici lo hanno sottoposto a esami e cure senza riscontrare ferite o lesioni di particolare gravità.
Resta ora da capire come mai i due uomini si siano affrontati in modo tanto violento e se, davvero, dietro alla rissa ci sia la gelosia per una donna “contesa”.

