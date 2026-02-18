Autostrade, incidente mortale in A26: assolti in appello due poliziotti

Genova – É stata ribaltata in appello la sentenza nei confronti di due agenti delle forze dell’ordine che erano stati condannati per omissione di soccorso per il tragico incidente avvenuto in A26 a gennaio 2024 che era costato la vita al 73enne Mario Giglio.

I giudici hanno assolto i due, annullando la multa e la sospensione di un anno dal servizio che erano state inflitte in primo grado.

I fatti risalgono al 9 gennaio 2024, quando il 73enne perse la vita dopo un tamponamento contro un camion sulla A26, tra Masone e l’innesto per la A10.

I due agenti transitarono circa un minuto dopo il sinistro stradale, ma secondo la loro versione non si accorsero di nulla.

L’incendio che coinvolse il veicolo della vittima, infatti, divampò soltanto dopo il passaggio della volante della Polizia. La Procura aveva richiesto la condanna.

