mercoledì 18 Febbraio 2026
Genova, nascondevano droga e contanti in casa a Sampierdarena: denunciati
Notizie LiguriaGenovaCronacaSampierdarena

Genova, nascondevano droga e contanti in casa a Sampierdarena: denunciati

Redazione Liguria
0

carabinieri autoGenova – I carabinieri hanno denunciato a piede libero due uomini, rispettivamente di 30 e 36 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata a seguito delle indagini e dei osservazione condotti dai militari dell’arma nei giorni scorsi nel quartiere di Sampierdarena.
L’attività investigativa ha permesso di individuare il domicilio dei due sospettati. Il blitz è scattato quando è stato visto il più giovane dei due, di 30 anni, uscire dall’abitazione in compagnia di due presunti acquirenti. L’immediato controllo ha permesso di rinvenire addosso a questi ultimi delle dosi di cocaina e alcuni grammi di marijuana.
In seguito si è svolta la perquisizione domiciliare, che ha confermato i sospetti degli investigatori. All’interno dell’appartamento sono stati sequestrati altri 11 grammi di cocaina, 30 grammi di hashish, altro stupefacente e materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.
Sotto sequestro sono finiti anche 700 euro in contanti, ritenuti provenienti dall’attività illecita di spaccio.
