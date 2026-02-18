Genova, nascondevano droga e contanti in casa a Sampierdarena: denunciati

Genova – I carabinieri hanno denunciato a piede libero due uomini, rispettivamente di 30 e 36 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata a seguito delle indagini e dei osservazione condotti dai militari dell’arma nei giorni scorsi nel quartiere di Sampierdarena.

L’attività investigativa ha permesso di individuare il domicilio dei due sospettati. Il blitz è scattato quando è stato visto il più giovane dei due, di 30 anni, uscire dall’abitazione in compagnia di due presunti acquirenti. L’immediato controllo ha permesso di rinvenire addosso a questi ultimi delle dosi di cocaina e alcuni grammi di marijuana.

In seguito si è svolta la perquisizione domiciliare, che ha confermato i sospetti degli investigatori. All’interno dell’appartamento sono stati sequestrati altri 11 grammi di cocaina, 30 grammi di hashish, altro stupefacente e materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Sotto sequestro sono finiti anche 700 euro in contanti, ritenuti provenienti dall’attività illecita di spaccio.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]