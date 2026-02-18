Genova, No Vax condannati per stalking di gruppo contro Matteo Bassetti

Genova – Altri cinque No Vax condannati in Corte di Appello per il reato di stalking di gruppo attuato contro l’infettivologo Matteo Bassetti, ai tempi del Covid.

Ad annunciarlo, con un post sui social, lo stesso Bassetti che nel periodo della pandemia era stato preso di mira da gruppi di No Vax che lo accusavano di fare “propaganda” in favore dei vaccini mentre lui semplicemente spiegava la posizione della Scienza.

“Sono particolarmente lieto di apprendere dal mio avvocato – scrive Bassetti sui social – che, oggi, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna, a seguito di giudizio abbreviato, per cinque no vax – altri due avevano patteggiato la pena, altri sono a processo – imputati per il reato di stalking di gruppo attuato nei miei confronti nel periodo Settembre / Novembre 2021”.

“Una sentenza – prosegue Bassetti – che conferma lo stillicidio telematico che ho dovuto subire e che ha segnato, indelebilmente, quel periodo della vita mia e di quella della mia famiglia. Non sarò mai abbastanza grato alla Digos della Questura di Genova e alla Procura della Repubblica di Genova per la tenacia e la lungimiranza dimostrata nel contestare un reato così innovativo per il nostro ordinamento come quello del “gang stalking”.