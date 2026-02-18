Genova, pedone travolto alla Foce: trasportato all’ospedale

Genova – Un altro pedone investito sulle strade genovesi. Questa volta è accaduto alla Foce, in corso Marconi, dove un uomo di 60 anni che stava attraversando la strada è stato travolto da una vettura proveniente da via Casaregis.

Il 60enne è stato sbalzato sull’asfalto riportando ferite e contusioni al costato e agli arti inferiori. Soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto, è stato trasportato all’ospedale Galliera in codice giallo, quello di media gravità.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona ed effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo. Rimane da chiarire se l’uomo stesse attraversando o meno in prossimità delle strisce pedonali.

