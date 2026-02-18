Genova – “Un accordo segreto a Singapore per una nuova espansione verso ponente del Porto di Pra’”. E’ il sospetto che comitati e associazioni del ponente genovese nutrono dopo gli annunci di un viaggio nel paese asiatico, del vice ministro dei Trasporti, il genovese Edoardo Rixi, del presidente dell’Autorità Portuale Paroli e di alti rappresentanti di alcune aziende collegate al colosso PSA che proprio a Singapore ha la sua sede.
Dopo le grandi mobilitazioni degli anni passati e dopo le rassicurazioni di entrambe i candidati sindaco alle scorse elezioni (Pietro Piciocchi e Silvia Salis) l’annuncio della missione sta suscitando grande apprensione e la mobilitazione di chi non intende cedere un solo centimetro di spiaggia e di mare all’espansione di una piattaforma che ha già tolto tanto alla città ed al ponente e non ha offerto nulla (o quasi) in cambio.
“Come cittadini del Ponente – spiegano i comitati – chiediamo urgentemente un confronto pubblico e trasparente tra PSA, istituzioni e territorio e non possiamo tollerare che il nostro futuro venga deciso a tavolino e a migliaia di km da qui, sulla pelle dei cittadini”.
Comitati, associaziono e realtà che operano sul territorio stanno già preparando una mega manifestazione che tornerà a dire “no” ad ogni avanzamento dell’attuale dimensione del Terminal PSA in qualunque direzione, sia verso il mare che verso le spiagge.
Genova, Ponente in rivolta per l’ipotesi di ampliamento del Terminal PSA
