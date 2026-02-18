mercoledì 18 Febbraio 2026
Meteo Liguria, peggioramento in arrivo in serata

Redazione Liguria
meteo Liguria mercoledì 18 febbraio 2026Ancora una giornata all’insegna del tempo prevalentemente stabile sulla Liguria ma in serata è previsto un peggioramento dovuto ad una saccatura di origine atlantica che sta per fare il suo ingresso nel Mediterraneo portando precipitazioni anche sulla nostra regione.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026:
al mattino cielo sereno o al più velato su gran parte della regione.
Nel pomeriggio nuvolosità bassa in aumento mentre in serata arriveranno i primi rovesci dovuti al transito della perturbazione prima annunciata.
Venti moderati o a tratti tesi a rotazione ciclonica
Mare molto mosso a levante, mosso a ponente
Temperature stazionarie le minime, massime in calo.
Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +13°C/+17°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+4°C e massime tra +8°C/+13°C

