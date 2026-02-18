Sestri Levante, incidente auto-moto: un uomo in gravi condizioni

Genova – Si trova ancora ricoverato all’ospedale San Martino di Genova l’uomo di circa 70 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Sestri Levante.

Il 70enne viaggiava a bordo del suo scooter, che si è schiantato contro un’auto per cause ancora da verificare. L’impatto è stato molto violento e l’uomo ha riportato contusioni e ferite gravi dopo un volo di diversi metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno soccorso e trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sarebbero gravi e nelle scorse ore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarirne la dinamica.

