Treni, ipotesi fermate aggiuntive a Pontedecimo e Bolzaneto

Genova – Un treno in più che colleghi le stazioni della Valpolcevera a quella di Genova Piazza Principe e che vada a coprire il buco di circa due ore che è presente intorno a metà mattinata.

L’assessore ai Trasporti di Regione Liguria, Marco Scajola, ha parzialmente accolto la proposta di Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico, che chiede l’aggiunta di almeno due fermate aggiuntive che possano aiutare gli abitanti dei quartieri della zona a raggiungere il centro città.

Il buco di due ore, presente dalle 9:10 alle 11:10 circa, costringe i cittadini e residenti a muoversi con i pezzi privati o ad essere costretti a scegliere i bus per i propri spostamenti verso la città, con un notevole riempimento dei mezzi o ripercussioni per il traffico.

L’ipotesi al vaglio sarebbe quella di aggiungere due fermate alle stazioni di Genova Pontedecimo e Genova Bolzaneto al treno 2071, che parte all’alba da Ravenna e arriva alle 10:24 a Genova Brignole fermandosi già alle stazioni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Busalla.

