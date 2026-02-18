mercoledì 18 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaTreni, ipotesi fermate aggiuntive a Pontedecimo e Bolzaneto
BolzanetoPontedecimoNotizie LiguriaGenovaCronaca

Treni, ipotesi fermate aggiuntive a Pontedecimo e Bolzaneto

Redazione Liguria
0

Treno Rock PopGenova – Un treno in più che colleghi le stazioni della Valpolcevera a quella di Genova Piazza Principe e che vada a coprire il buco di circa due ore che è presente intorno a metà mattinata.
L’assessore ai Trasporti di Regione Liguria, Marco Scajola, ha parzialmente accolto la proposta di Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico, che chiede l’aggiunta di almeno due fermate aggiuntive che possano aiutare gli abitanti dei quartieri della zona a raggiungere il centro città.
Il buco di due ore, presente dalle 9:10 alle 11:10 circa, costringe i cittadini e residenti a muoversi con i pezzi privati o ad essere costretti a scegliere i bus per i propri spostamenti verso la città, con un notevole riempimento dei mezzi o ripercussioni per il traffico.
L’ipotesi al vaglio sarebbe quella di aggiungere due fermate alle stazioni di Genova Pontedecimo e Genova Bolzaneto al treno 2071, che parte all’alba da Ravenna e arriva alle 10:24 a Genova Brignole fermandosi già alle stazioni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Busalla.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
gaslini via redipuglia bloccata

Quarto, via Redipuglia bloccata dal braccio di ferro tra Comune e...

Cronaca
ladro

Genova, doppio furto in due appartamenti: tra le vittime un calciatore...

Cronaca
Savona ospedale San Paolo

Albisola Superiore, rissa per gelosia in strada, ferito un 56enne

Cronaca
Corteo Ponente no cassoni Prà pegli genova

Genova, Ponente in rivolta per l’ipotesi di ampliamento del Terminal PSA

Cronaca