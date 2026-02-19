giovedì 19 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaVentimiglia, bambino di pochi mesi cade in casa: trasportato all'elicottero al Gaslini
ImperiaCronacaNotizie LiguriaGenovaNotizie in evidenza

Ventimiglia, bambino di pochi mesi cade in casa: trasportato all’elicottero al Gaslini

Redazione Liguria
0

Gaslini Genova vetrata colorataVentimiglia (Imperia) – É stato trasportato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova il bambino di soli otto mesi che questa mattina è caduto dal lettino della propria abitazione a Ventimiglia, in corso Genova.
L’allarme è scattato intorno alle 9:30 con i sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto. Dopo le prime cure, per velocizzare le operazioni di soccorso è stato chiesto l’intervento dell’elicottero. Il piccolo è stato caricato a bordo e trasportato presso l’ospedale genovese in codice giallo, quello di media gravità.
Le sue condizioni, fortunatamente, sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto. In corso gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica di quanto accaduto e le cause della caduta.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
coda a12

Autostrade, incidenti e cantieri: altra mattinata di code

Cronaca
nervi albero tagliato castello

Genova, pino abbattuto a Nervi, botta e risposta tra Comune e...

Cronaca
Leone cane poliziotto Genova

Genova, fermato 16enne con un tirapugni in metallo, denunciato

Cronaca
Carabinieri

Genova, nascondeva chili di droga in casa a Pegli: 33enne arrestato

Cronaca