Ventimiglia, bambino di pochi mesi cade in casa: trasportato all’elicottero al Gaslini

Ventimiglia (Imperia) – É stato trasportato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova il bambino di soli otto mesi che questa mattina è caduto dal lettino della propria abitazione a Ventimiglia, in corso Genova.

L’allarme è scattato intorno alle 9:30 con i sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto. Dopo le prime cure, per velocizzare le operazioni di soccorso è stato chiesto l’intervento dell’elicottero. Il piccolo è stato caricato a bordo e trasportato presso l’ospedale genovese in codice giallo, quello di media gravità.

Le sue condizioni, fortunatamente, sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto. In corso gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica di quanto accaduto e le cause della caduta.

