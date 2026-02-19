Genova, frana in via Napoli: sopralluogo della sindaca Salis

Genova – Si è svolto questa mattina il sopralluogo della sindaca di Genova, Silvia Salis, nei pressi del palazzo di via Napoli coinvolto nella frana del muraglione avvenuto questa notte. L’allarme è scattato dopo mezzanotte e dopo i primi sopralluoghi si è resa necessaria l’evacuazione di 52 persone. Quasi tutte hanno trovato sistemazione da amici o parenti, mentre per sei di loro sono state prese in carico dai servizi sociali del comune e trasferite in albergo.

“Le forti piogge che questa notte hanno colpito Genova – scrive la Sindaca – hanno provocato una serie di danni diffusi. Stamattina ho fatto un sopralluogo in via Napoli 72 dove, a causa del cedimento di un muraglione di contenimento in un tratto di strada privata sopra la caserma Gavoglio, è stato evacuato l’intero palazzo con 52 persone.

I nostri servizi sociali hanno preso in carico sei persone che hanno richiesto assistenza abitativa e sono state trasferite in albergo.

Ancora una volta, Genova si mostra una città fragile a causa del maltempo. Il Comune sta mettendo in campo tutte le sue forze, anche in aiuto dei privati. Ma è necessario che il governo studi un intervento strutturale e a lungo termine sulla nostra città: siamo continuamente esposti al pericolo, dai monti e dal mare, e dobbiamo essere tutelati.

Il Comune non ha le risorse per fare tutto ciò che serve ed è necessario dare strumenti anche ai privati. Occorre intervenire in prevenzione e non solo dopo l’emergenza”.

