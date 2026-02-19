giovedì 19 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaTreni, intervento sulla linea Genova-Roma: modifiche alla circolazione
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Treni, intervento sulla linea Genova-Roma: modifiche alla circolazione

Redazione Liguria
0

treno intercity ibridoGenova – Nuove modifiche alla circolazione dei treni, questa volta sulla linea Genova-Roma. A causa dell’interruzione della circolazione su un binario nella località di Santa Marinella, alcuni treni subiranno ritardi o modifiche alla circolazione. I dettagli:
“Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Genova-Roma, nella tratta Civitavecchia-Santa Severa.
A causa dell’interruzione di un binario nella località di Santa Marinella le Frecce in circolazione sulla linea subiscono modifiche di orario, come di seguito riportato:
– i Frecciabianca 8601, 8613 e il Frecciarossa 8606 percorrono l’itinerario via Pisa-Firenze e non effettuano fermate da Livorno a Civitavecchia,
– i Frecciabianca 8605, 8619 e Frecciarossa 8623 subiscono allungamenti dei tempi di viaggio, in arrivo a Roma, fino a 10 minuti,
– i Frecciabianca 8616, 8626, 8630 e 8620 allungano i tempi di viaggio di 5 minuti”.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Mezzo a fuoco A12

Autostrade, mezzo a fuoco all’uscita di Genova Nervi: traffico in tilt

Cronaca
andrea mountbatten windsor

Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor

Notizie Nazionali

Ventimiglia, paura per un bambino di 8 mesi caduto dal lettino

Cronaca
frana via Napoli Salis

Genova, frana in via Napoli: sopralluogo della sindaca Salis

Cronaca