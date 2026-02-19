Treni, intervento sulla linea Genova-Roma: modifiche alla circolazione

Genova – Nuove modifiche alla circolazione dei treni, questa volta sulla linea Genova-Roma. A causa dell’interruzione della circolazione su un binario nella località di Santa Marinella, alcuni treni subiranno ritardi o modifiche alla circolazione. I dettagli:

“Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Genova-Roma, nella tratta Civitavecchia-Santa Severa.

A causa dell’interruzione di un binario nella località di Santa Marinella le Frecce in circolazione sulla linea subiscono modifiche di orario, come di seguito riportato:

– i Frecciabianca 8601, 8613 e il Frecciarossa 8606 percorrono l’itinerario via Pisa-Firenze e non effettuano fermate da Livorno a Civitavecchia,

– i Frecciabianca 8605, 8619 e Frecciarossa 8623 subiscono allungamenti dei tempi di viaggio, in arrivo a Roma, fino a 10 minuti,

– i Frecciabianca 8616, 8626, 8630 e 8620 allungano i tempi di viaggio di 5 minuti”.

