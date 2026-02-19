Genova, incidente moto-bici in corso Italia: due feriti

Genova – Un incidente si è verificato nel pomeriggio odierno, giovedì 19 febbraio, in corso Italia.

Il sinistro stradale ha coinvolto una moto e una bicicletta, che si sono scontrate per cause ancora da verificare. L’impatto ha sbalzato entrambi i conducenti sull’asfalto, causando loro alcune ferite e contusioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma le condizioni dei due sono apparse meno gravi del previsto: dopo le prime cure, sono stati trasportati entrambi all’ospedale San Martino.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

