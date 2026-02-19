Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor

Londra (Inghilterra) – Gli sviluppi del “caso Epstein” scuotono l’Inghilterra dove è stato arrestato l’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor, terzogenito della Regina Elisabetta II e fratello dell’attuale Re Carlo.

Il fermo sarebbe scattato con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica e con il sospetto che abbia condiviso con il magnate Epstein alcuni segreti della casa regnante d’Inghilterra.

L’arresto è avvenuto nella mattina di oggi, giovedì 19 febbraio, con le auto della polizia e agenti in borghese che hanno raggiunto la sua tenuta di Sandringham dove viveva, quasi ormai segregato, l’ex principe Andrea.

Secondo le prime informazioni l’ex principe Andrea, spogliato dei titoli dal fratello Carlo, avrebbe condiviso segreti della Casa Reale con una donna con la quale intratteva rapporti sessuali e che era inviata dal misterioso faccendiere Epstein, accusato negli Stati Uniti per pedofilia e per aver raccolto materiale segreto e compromettendo sui “Grandi della Terra”