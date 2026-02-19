giovedì 19 Febbraio 2026
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriRivarolo

Genova, abbandona rifiuti per strada e finisce in manette

Redazione Liguria
Rifiuti ingombranti abbandonati SampierdarenaGenova – E’ finito in manette il 48enne sorpreso a scaricare rifiuti per strada nel quartiere di Rivarolo. L’uomo era stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza mentre scaricava materiale e rifiuti ingombranti nella zona di piazza Pallavicini e gli agenti della polizia locale sono risaliti all’automezzo e alla sua identità e lo hanno convocato negli uffici della Sezione della Valpolcevera per la notifica dei reati previsti dal Testo Unico dell’Ambiente.
Durante le procedure di identificazione e i successivi accertamenti presso la sede di via Ortiz, condotti con l’ausilio del nucleo di polizia giudiziaria, è emersa una situazione pendente ben più grave: a carico dell’uomo (classe 1978) risultava infatti un ordine di carcerazione definitivo.
Il provvedimento è scattato a seguito dell’unificazione di pene concorrenti per un totale di 5 mesi di reclusione, divenuti esecutivi dopo il rigetto dell’istanza di misura alternativa da parte del Tribunale di Sorveglianza.
Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e trasferito in carcere dove sconterà la pena.
Oltre alla detenzione, restano a suo carico le pesanti sanzioni e le denunce legate all’illecito ambientale commesso pochi giorni fa.

