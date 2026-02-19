Genova, fermati con la cocaina in macchina in via V Maggio

Genova – Quando hanno visto le divise e l’auto della polizia ferma per controlli hanno fatto una manovra improvvisa con l’auto che ha insospettito gli agenti e così tre giovani tra i 20 e 21 anni che viaggiavano in auto in via V Maggio, a Quarto, sono stati fermati per un controllo.

Il nervosismo dei tre ha spinto ad approfondire le verifiche che hanno trovato 8 grammi di cocaina nascosti nelle tasche e nel volante dell’auto.

Gli agenti hanno così denunciato i tre in stato di libertà per detenzione in concorso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.