giovedì 19 Febbraio 2026
Genova, fermati con la cocaina in macchina in via V Maggio

auto Polizia notteGenova – Quando hanno visto le divise e l’auto della polizia ferma per controlli hanno fatto una manovra improvvisa con l’auto che ha insospettito gli agenti e così tre giovani tra i 20 e 21 anni che viaggiavano in auto in via V Maggio, a Quarto, sono stati fermati per un controllo.
Il nervosismo dei tre ha spinto ad approfondire le verifiche che hanno trovato 8 grammi di cocaina nascosti nelle tasche e nel volante dell’auto.
Gli agenti hanno così denunciato i tre in stato di libertà per detenzione in concorso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

