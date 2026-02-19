Ragazzo morto in canoa nel torrente Entella, iniziato il processo

Genova – E’ iniziato oggi, a Palazzo di Giustizia, il processo per la morte di Andrea De Mattei, il ragazzo di 14 anni rimasto incastrato con la canoa nelle acque gelide del torrente Entella, nel gennaio 2023, morendo per ipotermia.

A giudizio ci sono sei vigili del fuoco che hanno tentato di tutto per salvare il ragazzo ma che, secondo le ipotesi d’accusa, avrebbero commesso errori nelle fasi di recupero che avrebbero causato ritardi nel salvataggio e i due istruttori che accompagnavano il ragazzo, alle prime armi nella conduzione della canoa, su un torrente Entella ancora ben gonfio per le recenti precipitazioni abbondanti. Sono usciti dall’inchiesta – almeno al momento – i due medici che tentarono di rianimare il ragazzo e che la cui posizione è ancora al vaglio dopo la richiesta di archiviazione.

Quel terribie giorno di gennaio 2023, Andrea De Mattei stava ultimando una lezione di canoa quando la sua imbarcazione si era incastrata sotto un tronco restando bloccata ed allagata e subito erano scattati i soccorsi. Le operazioni di disincaglio, però, erano andate avanti a lungo, per ore, e secondo l’ipotesi dell’accusa si sarebbe sottovalutato il pericolo dell’ipotermia che ha poi causato la morte del ragazzo.

L’indagine ha messo sul banco degli imputati i soccorritori e le accuse hanno scatenato forti reazioni da parte dei colleghi di lavoro dei vigili del fuoco che hanno sempre confermato che non era stato commesso alcun errore e che l’ipotesi stessa di mettere sotto inchiesta i soccorritori era inaccettabile.

Ora il processo è ufficialmente avviato anche se la prima vera udienza si terrà il prossimo 24 febbraio e solo allora si entrerà nel vivo del processo.

Nel frattempo i familiari del ragazzo si sono costituiti parte civile e chiedono che la tragedia non si debba mai più ripetere perché nulla potrà mai risarcire la perdita di un ragazzo di appena 14 anni e nel pieno della vita.

