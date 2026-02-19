Genova, nuovo cedimento in via Napoli, palazzo resta evacuato

Genova – Il maltempo non da tregua al disastro di via Napoli e un nuovo cedimento rimette in discussione il rientro delle famiglie in tempi brevi.

I residenti del condominio di via Napoli 72 non potranno ancora rientrare nelle proprie abitazioni dopo il cedimento del muro dell’ex Caserma Gavoglio, questo pomeriggio interessata da un nuovo cedimento.

I tecnici della Pubblica incolumità e della Protezione civile comunale stanno lavorando per verificare l’agibilità del condominio, dove al momento non sarà ancora possibile rientrare per motivi di sicurezza.

Domattina, insieme ai vigili del fuoco, i residenti potranno rientrare brevemente nelle abitazioni per recuperare oggetti personali.

Il Pronto intervento sociale si è attivato trovando una collocazione in strutture alberghiere ai sei nuclei familiari, tutti composti da adulti, che ne hanno fatto richiesta.