Maltempo a Genova, allagato il sottopasso di Brin

Genova – Nuovo allagamento per il sottopasso di Brin, a Certosa, e nuovi disagi per i residenti della zona che vedono ripetersi il fenomeno ad ogni precipitazione un pò più abbondante.

Il sottopasso si è trasformato in un laghetto e il passaggio delle auto e delle persone è impossibile e nonostante i ripetuti interventi l’acqua raccolta non defluisce.

Numerosi gli allagamenti anche in altre zone della città con interventi dei vigili del fuoco per scantinati e sottoscala invasi dall’acqua ma anche per passaggi stradali allagati con conseguenze pesanti anche per la viabilità.