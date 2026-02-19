giovedì 19 Febbraio 2026
Certosa

Maltempo a Genova, allagato il sottopasso di Brin

Redazione Liguria
0

sottopasso Brin Certosa chiusoGenova – Nuovo allagamento per il sottopasso di Brin, a Certosa, e nuovi disagi per i residenti della zona che vedono ripetersi il fenomeno ad ogni precipitazione un pò più abbondante.
Il sottopasso si è trasformato in un laghetto e il passaggio delle auto e delle persone è impossibile e nonostante i ripetuti interventi l’acqua raccolta non defluisce.
Numerosi gli allagamenti anche in altre zone della città con interventi dei vigili del fuoco per scantinati e sottoscala invasi dall’acqua ma anche per passaggi stradali allagati con conseguenze pesanti anche per la viabilità.

