giovedì 19 Febbraio 2026
Ventimiglia, paura per un bambino di 8 mesi caduto dal lettino

Redazione Liguria
0

elicottero Grifo 118 LiguriaVentimiglia (Imperia) – Momenti di comprensibile apprensione, questa mattina, per una famiglia nella quale un bambino di appena 8 mesi è caduto dal lettino. L’incidente è avvenuto questa mattina, poco prima delle 9,30 e i genitori hanno subito chiamato il 118 che ha fatto intervenire l’anmbulanza e l’automedica.
Dopo un consulto tra operatori si è deciso per un trasferimento precauzionale all’ospedale Gaslini di Genova per escludere lesioni serie.
Per accelerare le operazioni è stato richiesto l’intervento dell’elicottero che ha trasferito il piccolo nel centro di eccellenza pediatrica a Genova.
Il bambino è stato ricoverato in osservazione in codice giallo intermedio per gravità e i medici lo stanno sottoponendo agli esami medici di controllo.

