Bambina trovata morta in casa a Bordighera, spunta una impronta sul cadavere

Bordighera (Imperia) – Ci sarebbe un’impronta, forse di un piede, sul corpicino di Beatrice, la bambina di appena due anni trovata morta nella sua abitazione di Montenero, sulle alture di Bordighera. Un’impronta rilevata dall’autopsia disposta dal magistrato che segue il caso e che cerca di dare risposte ad un giallo che scuote l’Italia intera.

Sono stati disposti accertamenti ancora più approfonditi sull’impronta ma se davvero si trattasse di un segno lasciato da un piede, dau una scarpa, andrebbe spiegato come avrebbe potuto formarsi sul corpo di una bambina che, secondo la testimonianza della madre, Manuela Aiello, 43 anni, indagata con l’ipotesi di accusa di omicidio preterintenzionale, sarebbe caduta dalle scale.

Altre, purtroppo, le ipotesi al vaglio dell’inchiesta ed in particolare che i lividi presenti sul corpicino non siano stati causati dalla caduta ma da botte e violenze inflitte, a questo punto, anche con calci.

Circostanze agghiaccianti e che scuotono le coscienze di chi segue il caso.

L’autopsia è stata condotta da un pool di medici legali: quello nominato dalla Procura di Imperia e i due che rappresentavano invece ii due indagati, madre e attuale compagno, anc’esso indagato per omicidio preterintenzionale e nella cui abitazione, a Perinaldo, sarebbe in realtà avvenuto il decesso e dove i RIS di Parma hanno sequestrato abiti e lenzuola che potrebbero contenere tracce di sangue.

Sarà ora necessario attendere i tempi tecnici per le perizie istologiche e la relazione finale del medico legale ma i contorni della vicenda sembrano farsi più definiti e terribili ogni giorno che passa.

Gli inquirenti hanno già raccolto le prove di una ricostruzione non corrispondente alla realtà delle ultime ore della piccola Beatrice che, secondo la madre, sarebbe stata trovata morta nel suo lettino e non avrebbe lasciato la casa di Montenero nei giorni precedenti al decesso.

In realtà l’esame delle riprese di video sorveglianza della zona mostrano che la donna e le figlie hanno lasciato l’abitazione per trascorrere il fine settimana nella casa dell’attuale compagno della donna, Emanuel Iannuzzi, indagato con la stessa ipotesi di accusa, e sarebbero tornate a casa diverse ore prima che la donna chiamasse il 118 per segnalare la tragica scoperta della figlia ormai morta.

Gli inquirenti sospettano che la morte di Beatrice sia avvenuta nella casa del compagno della madre e che il corpicino sia stato “spostato” nell’altra casa.

Inoltre la madre racconta di aver lasciato da sole le figlie con il compagno per alcune ore e questo particolare va ovviamente approfondito anche perché la donna continua a dirsi innocente e che la morte della piccola sarebbe stata causata da una caduta dalle scale.

Caduta che, però, non sarebbe stata refertata da una visita in ospedale.

