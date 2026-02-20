Genova, boato e poi un crollo in passo Barsanti a Castelletto

Genova – Momenti di paura, poco dopo le 18 in passo Barsanti, nella zona di via Caffaro e di Castelletto per quello che sembra essere un nuovo crollo di un muraglione.

Le informazioni sono ancora frammentarie ma in zona stanno accorrendo vigili del fuoco, numerose auto delle forze dell’ordine e ambulanze.

Alcuni testimoni riferiscono di un forte boato, forse addirittura una esplosione e poi una nuvola di polvere.

Al momento non si ha notizia di feriti ma lo spavento è stato forte e numerose le chiamate ai numeri di emergenza del 112.

Si tratterebbe in effetti di un cedimento di un muraglione, un altro dopo quello che, in via Napoli, ha causato l’evacuazione di una palazzina dove vivono 26 famiglie e che da due giorni non possono tornare nelle loro abitazioni.

notizia in aggiornamento