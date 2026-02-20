venerdì 20 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, boato e poi un crollo in passo Barsanti a Castelletto
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCastelletto

Genova, boato e poi un crollo in passo Barsanti a Castelletto

Redazione Liguria
0

vigili del fuoco archivioGenova – Momenti di paura, poco dopo le 18 in passo Barsanti, nella zona di via Caffaro e di Castelletto per quello che sembra essere un nuovo crollo di un muraglione.
Le informazioni sono ancora frammentarie ma in zona stanno accorrendo vigili del fuoco, numerose auto delle forze dell’ordine e ambulanze.
Alcuni testimoni riferiscono di un forte boato, forse addirittura una esplosione e poi una nuvola di polvere.
Al momento non si ha notizia di feriti ma lo spavento è stato forte e numerose le chiamate ai numeri di emergenza del 112.
Si tratterebbe in effetti di un cedimento di un muraglione, un altro dopo quello che, in via Napoli, ha causato l’evacuazione di una palazzina dove vivono 26 famiglie e che da due giorni non possono tornare nelle loro abitazioni.

notizia in aggiornamento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Genova, morto il pedone travolto mercoledì a San Fruttuoso

Cronaca
ospedale San Martino Genova

Genova, è morto l’uomo investito due giorni fa a San Fruttuoso

Cronaca
treno intercity ibrido

Treni, due mesi di lavori sulle linee La Spezia-Parma e La...

Cronaca
Polizia notte auto

Genova, picchia il padre che si rifiuta di pagargli la corsa...

Cronaca