Genova, è morto l’uomo investito due giorni fa a San Fruttuoso

Genova – É morto dopo due giorni di agonia l’uomo di 82 anni che mercoledì pomeriggio è stato investito da una moto mentre attraversava la strada in via Giacometti, nel quartiere di San Fruttuoso.

L’incidente era avvenuto nei pressi del civico 42 e le condizioni dell’anziano erano apparse gravi fin da subito. I sanitari del 118 erano intervenuti sul posto e l’avevano trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino, dove è stato preso in cura dai medici che nelle scorse ore non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La vittima si chiamava Pietro Cabras e aveva 82 anni.

Rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che il pensionato stesse attraversando fuori dalle strisce pedonali quando è stato travolto dalla moto. Si tratta del terzo decesso avvenuto lungo le strade del capoluogo dopo l’uomo travolto da un camion a Pontedecimo e lo scooterista deceduto in Val Bisagno.

——————————————————————————————————

