venerdì 20 Febbraio 2026
Genova, morto il pedone travolto mercoledì a San Fruttuoso
San Fruttuoso

Genova, morto il pedone travolto mercoledì a San Fruttuoso

Redazione Liguria
ambulanza soccorsiGenova – Non ce l’ha fatta Pietro Cabras il pensionato di 83 anni travolto mercoledì scorso in via Paolo Giacometti, nel quartiere di San Fruttuoso. L’anziano è deceduto in ospedale dove era ricoverato per le gravi lesioni riportate nella caduta causata dall’impatto con uno scooter condotto da un 36enne, anch’esso ricoverato dopo la caduta.
Cabras è la terza vittima delle strade genovesi da inizio anno e per lui sarebbe stata fatale la caduta a terra nella quale ha riportato un brutto trauma cranico.
L’uomo era stato soccorso dai passanti prima e dall’ambulanza del 118 che lo ha trasferito velocemente in ospedale ma le ferite erano troppo gravi e l’uomo è morto dopo due giorni di agonia.

