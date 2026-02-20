venerdì 20 Febbraio 2026
Noli, cadavere trovato sul sentiero del Vescovado: indagini in corso

Redazione Liguria
grifo elicottero 118Noli (Savona) – Allarme nella tarda mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio, quando un cadavere è stato ritrovato nel sentiero del Vescovado, sulle alture di Noli.
Si tratterebbe di un uomo di 40 anni, probabilmente di un escursionista, che avrebbe fatto un volo di diversi metri e sarebbe deceduto sul colpo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. In volo si è alzato anche l’elicottero.
Rimangono da chiarire i contorni della vicenda e la dinamica della caduta. Le ferite e e traumi riportati sarebbero riconducibili ad una caduta, anche se al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o meno.
I carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso e non vengono escluse alcune ipotesi.
