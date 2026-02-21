sabato 21 Febbraio 2026
Genova, Funicolare Sant’Anna ancora ferma per problemi tecnici

Redazione Liguria
funicolare Sant'Anna Genova CastellettoGenova – Ancora problemi per la funicolare Sant’Anna che collega il centro cittadino con la zona collinare di Castelletto. Il servizio è stato sospeso intorno alle 7 per gli ormai consueti “problemi tecnici” per poi riprendere poche decine di minuti dopo e tornare a fermarsi dopo poco.
E’ attivo il servizio sostitutivo ma i disagi per gli utilizzatori sono molti a causa di orari, coincidenze e allungamento del percorso da rotaia a stradale.
Da tempo la funicolare Sant’Anna manifesta non meglio precisate problematiche che ne riducono efficenza e servizio con ripetuti blocchi e sospensioni del servizio.

