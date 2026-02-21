sabato 21 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaSampierdarena, ubriaco prende a calci due taxi e l'auto della polizia
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSampierdarena

Sampierdarena, ubriaco prende a calci due taxi e l’auto della polizia

Redazione Liguria
0

polizia notte autoGenova – Completamente ubriaco prende a calci due taxi e poi una volante della polizia. Movimentato episodio, la scorsa notte, in piazza Vittorio Veneto, nel quartiere di Sampierdarene dove un 41enne è stato arrestato a seguito di intemperanze ai danni di alcune vetture.
Gli agenti della polizia erano in zona per un intervento presso una abitazione quando hanno sentito le urla di una persona che provenivano dalla strada.
Affacciandosi dalla finestra hanno visto il 41enne che, in preda ad una forte agitazione e a causa di qualche bicchiere di troppo, prendeva a calci l’auto di un tassista urlando insulti contro il conducente.
Poco dopo l’uomo se l’è presa con un altro taxi in sosta e poi con la volante con la quale erano arrivati gli agenti.
Una volta scesi in strada per cercare di calmarlo, gli agenti sono stati invece aggrediti a pugni e calci e morsi e persino qualche morso quando hanno cercato di bloccarlo.
Con molta pazienza gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo e a portarlo in Questura per l’identificazione e per denunciarlo per aggressione, lesioni e resistenza all’arresto.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
discoteca

Genova, ancora controlli nei locali e nelle discoteche dopo Crans-Montana

Cronaca
incidente Cesio 20 feb 2026

Cesio, grave incidente sulla strada statale 28, tre feriti

Cronaca
disperso, ricerche persona

Noli, è Cristiano Pastorino l’uomo morto sul sentiero del Vescovado

Cronaca
Marco Macrì genova inclusiva

Caregiver, Genova Inclusiva: rischio interpretazioni per il nuovo provvedimento

Cronaca