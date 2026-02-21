Sampierdarena, ubriaco prende a calci due taxi e l’auto della polizia

Genova – Completamente ubriaco prende a calci due taxi e poi una volante della polizia. Movimentato episodio, la scorsa notte, in piazza Vittorio Veneto, nel quartiere di Sampierdarene dove un 41enne è stato arrestato a seguito di intemperanze ai danni di alcune vetture.

Gli agenti della polizia erano in zona per un intervento presso una abitazione quando hanno sentito le urla di una persona che provenivano dalla strada.

Affacciandosi dalla finestra hanno visto il 41enne che, in preda ad una forte agitazione e a causa di qualche bicchiere di troppo, prendeva a calci l’auto di un tassista urlando insulti contro il conducente.

Poco dopo l’uomo se l’è presa con un altro taxi in sosta e poi con la volante con la quale erano arrivati gli agenti.

Una volta scesi in strada per cercare di calmarlo, gli agenti sono stati invece aggrediti a pugni e calci e morsi e persino qualche morso quando hanno cercato di bloccarlo.

Con molta pazienza gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo e a portarlo in Questura per l’identificazione e per denunciarlo per aggressione, lesioni e resistenza all’arresto.