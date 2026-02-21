Meteo Liguria, giornata all’insegna del bel tempo e temperature miti

Il campo di alta pressione pressione si stabilizza sul Mediterraneo e garantisce condizioni di bel tempo stabile sulla Liguria e il Nord Italia con temperature miti.

Tra domenica e lunedi, però, sono attesi parziali annuvolamenti, ma senza rischio di pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 21 febbraio 2026:

Su tutta la regione si prevede tempo soleggiato. Passaggio di velature sottili nell’arco della giornata, senza conseguenze.

Venti deboli in prevalenza da sud

Mare mosso per onda lunga da sud-ovest in graduale attenuazione nell’arco della giornata.

Temperature in lieve aumento le minime, in contenuto calo le massime lungo le coste

Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+11°C e massime tra +14°C/+17°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+5°C e massime tra +11°C/+14°C.