Il campo di alta pressione pressione si stabilizza sul Mediterraneo e garantisce condizioni di bel tempo stabile sulla Liguria e il Nord Italia con temperature miti.
Tra domenica e lunedi, però, sono attesi parziali annuvolamenti, ma senza rischio di pioggia.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 21 febbraio 2026:
Su tutta la regione si prevede tempo soleggiato. Passaggio di velature sottili nell’arco della giornata, senza conseguenze.
Venti deboli in prevalenza da sud
Mare mosso per onda lunga da sud-ovest in graduale attenuazione nell’arco della giornata.
Temperature in lieve aumento le minime, in contenuto calo le massime lungo le coste
Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+11°C e massime tra +14°C/+17°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+5°C e massime tra +11°C/+14°C.
Meteo Liguria, giornata all’insegna del bel tempo e temperature miti
