Finale Ligure, molesta bambine sulla spiaggia, rischia linciaggio

Finale Ligure (Savona) – Avrebbe dei precedenti specifici l’uomo di 65 anni accusato di aver molestato sessualmente due bambine sulla spiaggia anche con atti osceni.

Ad accorgersi dello strano atteggiamento del pensionato i familiari delle piccole che stavano riposando poco lontano dalle piccole. I genitori hanno chiamato le forze dell’ordine e hanno messo al sicuro le piccole ma poco dopo un gruppo di persone si è messo ad inseguire l’uomo che si stava allontanando in tutta fretta.

Solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha evitato un pestaggio e l’uomo è stato preso in consegna e portato negli uffici per l’identificazione.

E’ così emerso che la persona era già stata segnalata per episodi simili ed è scattato il codice rosso che prevede l’immediato arresto e procedure di protezione psicologica per le vittime.

L’uomo è accusato di violenza sessuale e rischia una pesante condanna. Di certo molto meno di quello che sarebbe successo se gli agenti non lo avessero sottratto alla folla.