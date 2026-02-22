domenica 22 Febbraio 2026
Finale Ligure, molesta bambine sulla spiaggia, rischia linciaggio

Redazione Liguria
0

violenzaFinale Ligure (Savona) – Avrebbe dei precedenti specifici l’uomo di 65 anni accusato di aver molestato sessualmente due bambine sulla spiaggia anche con atti osceni.
Ad accorgersi dello strano atteggiamento del pensionato i familiari delle piccole che stavano riposando poco lontano dalle piccole. I genitori hanno chiamato le forze dell’ordine e hanno messo al sicuro le piccole ma poco dopo un gruppo di persone si è messo ad inseguire l’uomo che si stava allontanando in tutta fretta.
Solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha evitato un pestaggio e l’uomo è stato preso in consegna e portato negli uffici per l’identificazione.
E’ così emerso che la persona era già stata segnalata per episodi simili ed è scattato il codice rosso che prevede l’immediato arresto e procedure di protezione psicologica per le vittime.
L’uomo è accusato di violenza sessuale e rischia una pesante condanna. Di certo molto meno di quello che sarebbe successo se gli agenti non lo avessero sottratto alla folla.

