Genova, grave incidente all’alba a Sampierdarena

Genova – Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo della luce causandone il crollo. Grave incidente stradale questa mattina, prima dell’alba, in via di Francia, nel quartiere genovese di Sampierdarena dove un automobilista è riuscito in un solo colpo a bloccare la viabilità sulla strada ma anche nella vicina ferrovia.

La caduta del palo della luce, infatti, ha colpito i cavi elettrici della vicina rete ferroviaria causando un black out che ha di fatto bloccato il traffico ferroviario, costringendo i tecnici di RFI ad un intervento di emergenza per poter riattivare l’alimentazione elettrica della linea che collega Genova con Savona.

Sul posto anche i tecnici del Comune di Genova per il ripristino della struttura pubblica e la polizia locale per garantire la sicurezza e regolare il traffico che è stato interrotto a lungo per consentire tutti gli interventi.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e la verifica dei test anti alcol cui è stato sottoposto l’automobilista.